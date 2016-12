EVALUACION

El “Chino” Navarro le puso un 2 a Macri y un 4 a CFK

El diputado bonaerense y referente del Movimiento Evita, desaprobó el primer año de gestión del presidente y, apuntó, que la ex mandataria aprobó con lo justo sus últimos cuatro años.

En declaraciones radiales, el diputado bonaerense por el bloque Peronismo para la Victoria – FPV, Fernando “Chino” Navarro, se subió a la ola de examinadores y le puso nota al primer año de Mauricio Macri, luego de que el mismo mandatario se autocalifique con un ocho.De esa manera, el hombre del Movimiento Evita, señaló que la calificación del Presidente es “un dos” y reprochó la benevolencia del líder del PRO a la hora de autoevaluarse: “cuando fui a dar examen, la nota la puso el profesor, no me la puse yo”, ironizó.Además, fue de los primeros dirigentes que no solo calificó la actual gestión, sino que evaluó los últimos cuatro años de Cristina Fernández de Kirchner. “Cuando hubo elección en el 2015, el pueblo eligió a Macri, seguramente no aprobó nuestra gestión”, reflexionó y sentenció: “a Cristina le pongo un cuatro”.Cabe destacar, que entre la nómina de calificadores a la gestión presidencial, todos surgidos luego del ocho que se puso Macri, fueron varios los aplazos. El Intendente de Pehuajo, Pablo Zurro, optó por evaluarlo con un rotundo uno y el alcalde de Ensenada, Mario Secco, fue más duro y directamente le puso un cero.No obstante, hasta el momento, pocos dirigentes habían llevado la evaluación hasta la gestión de la ex mandataria a más de un año de su salida.