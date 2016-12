FOTOS CON éL Y LA FAMILIA

Conocé a Santiago Mocorrea ¿el nuevo novio de Lali Espósito?

La actriz estaría viviendo un apasionado romance con un productor musical. Esta semana viajó a General Villegas, la ciudad de su nueva conquista, y revolucionó el pueblo.





Luego de su polémica y mediática separación de Mariano Martínez. Lali Espósito habría elegido esta vez a un joven de 32 años ligado a la industria musical para ocupar su corazoncito. Pero, ¿quién es Santiago Mocorrea, la nueva conquista de la morocha?.Santiago no tiene hijos, nunca estuvo casado y es músico. Vive en Tigre, pero es oriundo de General Villegas. Terminó sus estudios secundarios en el prestigioso colegio privado St George’s de Los Polvorines. Luego, en 2002, se instaló en Estados Unidos para matricularse en el Berklee College of Music de la ciudad de Boston.Regresó al país cuatro años más tarde, ya con el título de productor e ingeniero musical. Trabajó un año con distintas bandas del under, hasta que en 2008 fue contratado por Underground para producir y escribir la cortina de la tira Los exitosos Pells. Ese fue su primer gran paso.Luego de un año en la productora Time 4 Fun, desembarcó en Music Boutique. También, trabajó codo a codo con Shakira durante su tour latinoamericano, Sale el sol. En la actualidad es director ejecutivo de Pampa Music.Esta semana, Lali viajó a General Villegas, de donde es oriundo Mocorrea. Aunque la pareja se resguardó en la estancia familiar de los Mocorrea, Emma, ubicada a la vera de la Ruta Nacional 33, a pocos kilómetros del centro, también hizo sociales."Cenaron en la casa de los Fenocchio", precisó un vecino de General Villegas al sitio BigBang, en alusión a una de las familias más tradicionales de la ciudad abocada al desarrollo agropecuario. Invitados por el patriarca del clan, Ángel, Lali y Santiago comieron en la casona ubicada en un barrio privado.Emocionadas por la presencia de su ídola, las hijas del matrimonio anfitrión no dudaron en pedirle que se sacara fotos con ellas. Y Lali, claro, accedió.Al día siguiente, los vecinos la vieron acompañando al joven al estudio Echenique-emin-albin y Asociados, ubicado sobre la calle Arenales. Mimos, abrazos y pasión, lejos de los paparazzi porteños. La cantante se mostró sin maquillaje, simpática y dispuesta a sacarse fotos con todas las personas que se le acercaban.Luego de terminar el trámite en el lugar (fueron junto a Fenocchio por unos papeles de su estancia), Lali y Santiago regresaron pasadas las tres de la tarde a Buenos Aires.Horas más tarde, el diario La actualidad, de General Villegas, publicaba la que sería la primera foto de Lali Espósito con su nuevo novio, el productor musical Santiago Mocorrea.Aunque todos hablan de él, Lali hizo un VIVO a través de Facebook el jueves por la noche y dijo que no está de novia, pero no agregó mucho más sobre su relación con Mocorrea.