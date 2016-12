NAVIDAD

Entre políticos se regalan con todo: Macri, Vidal, CFK, Scioli, Massa, Carrió y los regalos de Papá Noel

La Tecla consultó a una treintena de oficialistas y opositores acerca de los obsequios que pedirían para los dirigentes más importantes del país. Las respuestas son de lo más variadas: viagra, un corazón, cigarrillos, abogados y psiquiatras, entre otras.

Se acerca la Navidad y la idea es que nadie se quede sin su regalito. Para eso, por supuesto, antes hay que escribirle la cartita a Papá Noel. Y los políticos nuestros de cada día no fueron la excepción, aunque en este caso el pedido no lo hicieron para ellos.A través de La Tecla se acordaron de los seis dirigentes más importantes del país y la Provincia: Macri, Vidal, CFK, Scioli, Massa y Carrió.Legisladores, ministros, intendentes y dirigentes en general ya mandaron su misiva navideña, amistosa cuando el agasajado es del mismo color político y un tanto sarcástica cuando pertenece a la vereda de enfrente.Por caso, el presidente Macri, siempre y cuando los pedidos se hagan realidad, recibiría un par de helicópteros, un corazón y hasta sentido común. Y la gobernadora Vidal, en tanto, podría ligar una brújula, un mapa y un recibo de sueldo de un docente.También, obvio, la viuda de Néstor Kirchner podría recibir lo suyo. Se destacan los cigarrillos, las tarjetas de teléfono y un buen abogado defensor. El profesional de las leyes, vale decir, también corre para el exgobernador y ex-candidato a Presidente.Por último, los líderes de la Coalición Cívica y el Frente Renovador, si es que a lo largo del año se portaron bien, podrían ver caer por su chimenea grandes paquetes con psiquiatras y dirigentes fieles, respectivamente.Al cierre de la edición, el diputado bonaerense por Cambiemos, Cesar Torres, acercó su pedido para Papá Noel: Para Mauricio Macri, un espejo retrovisor, así no comete los mismos errores del pasado Para Vidal: el escudo del Capitán América, así le rebota todo lo que le tiren y le van a tirar, a CFK un CD con el tango Cambalache, así no se olvida como nos dejo. A Scioli, a Gepetto...así no se siente sólo... él es pinocho. Para Massa un gps así no anda por la calle del medio y sabe a donde ir, y para Carrió un CD de Roberto Carlos con el tema "un millón de amigos".