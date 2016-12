ECOS DE UNA LARGA DISCUSION

La orden de Máximo Kirchner a La Cámpora que rompió el acuerdo del peronismo

Todos los bloques que representan a facciones peronistas habían acordado acompañar el Presupuesto 2017, pero al filo de la votación un llamado de Máximo Kirchner obligó a La Cámpora a romper ese compromiso. El hijo de la ex presidenta quería sí o sí que su agrupación se quedara con la Defensoría del Pueblo. En la bancada de senadores del FpV algunos se mostraron enojados, aunque acataron

Después de dos jornadas de intensas negociaciones, empujados por los intendentes que necesitan los fondos y las obras todos los sectores en los que está dividido el peronismo en la Legislatura habían acordado acompañar el Presupuesto, con el endeudamiento incluido, de María Eugenia Vidal.Bajo la lógica política de este tipo de consensos, cada uno de los sectores iba a mostrar sus objeciones al proyecto y marcar algunas críticas a la política provincial, pero en el fin del cuento la idea era que se alzaran todas las manos y tanto la Ley de Leyes, como la Ley Impositiva y la elección del Defensor del Pueblo salieran por unanimidad.Pero el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, cortó de cuajo ese acuerdo al mostrarse intransigente en cuanto a las autoridades de la Defensoría. El hijo de la ex presidenta Cristina Fernández exigía que la titularidad del organismo fuera para Fernanda Raverta; y no se conformó con que la dirigente ocupara una de las Adjuntorías.Es lo que mandó a negociar con Andrés Larroque y Eduardo De Pedro al hotel Corregidor. Pero cumplir con ese capricho era empezar todo de nuevo, y el resto de los espacios del PJ hicieron prevalecer el acuerdo que ya estaba sellado, con Guido Lorenzino como Defensor titular.Enterado, Máximo levantó el teléfono y ordenó a La Cámpora que no acompañara ni la Ley del Defensor del Pueblo, ni Presupuesto ni Ley Impositiva. La disposición molestó a algunos integrantes de la bancada (entre ellos a la presidenta Magdalena Sierra), que pretemndían cumplir el resto del acuerdo. No obstante, todo el bloque de senadores acató la orden.En rigor, el mandato de Máximo fue para los integrantes de La Cámpora. Por ello en Diputados el bloque del Frente para la Victoria votó dividido, y mientras quienes responden a la agrupación juvenil lo hicieron por la negativa, Juan José Mussi, Aníbal Regueiro, Marcelo Torres, Marisol Merquel y Karina Nazábal votaron por la positiva.