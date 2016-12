LEY IMPOSITIVA

Los beneficios para el Sudoeste serán convenidos en 2017

En medio del cuarto intermedio desarrollado anoche en la sesión de Diputados, el bloque del FPV-PJ acercó al oficialismo sus propuestas para convertir en ley la eximición de impuestos a la región más árida de la provincia. Acordaron tratarlo en la primera sesión de febrero.

En la sesión de anoche, el artículo 197 fue tema de discusión en pleno recinto. El legislador del Frente Renovador, Pablo Garate, adelantó su voto negativo sobre el artículo en cuestión de la ley a los tributos porque no se contemplaban los beneficios de años anteriores para la región del sudoeste.Luego de él se sumaron otros legisladores de distintos bloques políticos de la oposición. La razón del malestar tenía que ver con la quita de la Ley del Sudoeste, la cual contemplaba estos beneficios.“Justamente todavía estamos peleando desde nuestro bloque. Luego del cuarto intermedio que tuvimos anoche en la cámara de Diputados, aproveche para conversar con el diputado Marcelo Daletto para decirle que no deroguen los beneficios de la eximición de impuestos a la región del sudoeste”, indicó a La Tecla el diputado provincial, Ricardo Moccero.De esta manera se convino que, a través de una iniciativa que promueve el bloque del FPV-PJ, se buscará hacer de la eximición al impuesto de terrenos una ley que, se estimo, va a aprobarse para el mes de febrero del año próximo. “La idea es que con la aprobación de ésta ley, los beneficios ya no se puedan sacar más y así no será necesario refrendarlo cada año”, indicó Moccero respecto de la Ley Impositiva.El artículo entonces pasaría de ser un artículo una ley y se prevé que quedará fijada en un 30 por ciento, aunque todavía esta por verse. Por otro lado, Moccero anunció que su propuesta para el saldo de ingresos brutos también será incorporada como un beneficio para la región, que intentará convertirse en ley también en 2017.