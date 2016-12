UNIDAD

La Cámpora minimizó la división por el Presupuesto y subrayó: “Se hizo un avance enorme” por la unidad

Desde el bloque de diputados del Frente para la Victoria descartaron diferencias internas producto del acompañamiento que algunos legisladores realizaron a la Ley de Leyes de María Eugenia Vidal. “Tenemos que asumir que dentro del peronismo hay diferentes visiones, que coexistieron y van a seguir haciéndolo”, señalaron.

La votación del Presupuesto 2017 en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, arrojó una fisura en el bloque del Frente para la Victoria. O al menos, al momento de levantar la mano y aprobar la Ley de Leyes de María Eugenia Vidal.Es que, de los integrantes del bloque, solamente cinco acompañaron la sanción: Juan José Mussi, Marisol Merquel, Karina Nazábal, Marcelo Torres y Aníbal Regueiro. El hecho despertó los rumores de una posible fisura luego del arduo intento de unidad que realizó el kirchnerismo y el peronismo desde el encuentro en Lobos el 25 de octubre del corriente año.Sin embargo, desde el mismo bloque, los diputados referenciados en la agrupación kirchnerista, La Cámpora, desestimaron un quiebre y abogaron por resaltar el avance de los últimos meses.“Salvo aquellos compañeros que tenían compromisos de obras territoriales en su distrito, que es absolutamente lógico que acompañen su desarrollo, votamos en contra del Presupuesto y del Endeudamiento”, sostuvo a La Tecla.Info la diputada Lucía Portos. Y agregó: “entendemos que hubo una subejecución brutal del presupuesto y aún así un sobreendeudamiento extraordinario, no entendemos como se conjuga una cosa con la otra”“Ya hicimos el voto de confianza el año pasado, este año no podemos seguir confiando en una gobernadora que subejecuta el Presupuesto y endeuda a la Provincia”, sentenció.Asimismo, subrayó que “la cuestión política no se determina en un voto, sino en el camino común que se fue construyendo en términos de análisis y razonamiento”. De esa manera, la legisladora apuntó que “la Gobernadora y sus operadores políticos en la Legislatura se tornaron absolutamente extorsivos con los compañeros en términos de obras, recursos y demás”.“El problema no es nuestro en términos políticos, sino con diferentes visiones de cuestiones coyunturales, que tenemos que ir asumiendo que están dentro de un mismo espacio y que pudieron subsistir hasta este momento y que van a seguir coexistiendo”, aseguró.En ese sentido, destacó que “somos el peronismo y dentro de nosotros viven muchas maneras de entender la realidad”. “Eso no quita que hayamos hecho un avance enorme y significativo de todos los sectores trabajando juntos en el análisis, en la discusión, en las mejoras que se le hicieron, en los cambios y en el pedido de las obras y el financiamiento de nuestros intendentes”, remarcó.Por último, la diputada kirchnerista manifestó que “la unidad tiene que tener un sentido, para nosotros es importante construir el sentido de la unidad. Ese sentido tiene que ver con poner límites al Gobierno que está llevándose puesto todo”. “En tanto y en cuanto, tenga que ver con esos límites y con la construcción de una oposición real, vamos a construir la unidad y si tiene que ver con otra cosa, seguiremos caminando juntos, consruyendo consenso y diálogo con todos los actores en tanto y en cuanto lo podamos hacer, pero nuestros programas y nuestras ideas no pueden flexibilizarse por construir una unidad porque termina siendo ficticia”, concluyó.