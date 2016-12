CRISIS

El juez Arias negó candidatura y dijo: "Está comenzando a sonar el 'que se vayan todos’”

En el marco del lanzamiento del Frente de Cultura Política “Pampa”, el titular del magistrado a cargo del Tribunal en lo Contencioso Administrativo de La Plata, descartó que participe en las próximas elecciones legislativas. No obstante, se acercó al evento para expresar su apoyo a la iniciativa. “Hay una crisis de representatividad”, dijo.





“Me invitaron por la propuesta institucional, que coincide en un núcleo que vengo pregonando que es la participación activa de la ciudadanía en pos de una democracia real para todas las cuestiones de la vida pública”, expresó el juez Luis Arias, quien se acercó al lanzamiento del Frente de Cultura Política “Pampa”, que tuvo lugar en el Espacio La Salamanca, en la capital provincial.En este contexto, el magistrado enumeró ciertas medidas que alientan a este tipo de participación, como “la aprobación de un Presupuesto que compromete a muchas generaciones ¿Cómo un gobierno que dura cuatro años puede comprometer el futuro sin consultar a la ciudadanía?”“Lo hacen a cambio de cargos, se elige un Defensor del Pueblo sin pasar por el control de la ciudadanía, un candidato que ha estado en contra de la ciudadanía y los platenses durante las inundaciones. Me ha hecho juicio político a mí y a Julián Axat por este tema. Funcionarios y ex intendentes, duramente cuestionados, y que les han dado la espalda sus propios electores. La designación de Conte Grand, sin cumplir los requisitos que establece la constitución”, añadió Arias.Para el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, este tipo de situación se dan a partir de que “la política se está volviendo corporativista, y esto sucede cuando se persigue la satisfacción de sus propios intereses”.“A la sociedad se la está poniendo en límite. Está comenzando a sonar el ‘que se vayan todos’ de nuevo. Hay una crisis de representatividad. Vengo proponiendo la participación activa, para que no sea meramente formal”, expresó.En este sentido, negó que vaya a presentarse como candidato en las próximas elecciones. “Estoy como invitado a un espacio que va a presentar una alternativa. Hay muchos candidatos, para todos los gustos y colores. Estoy muy bien en la función que desempeño. No veo la razón por la que deba ponerme el traje de candidato. Lo que quiero es tener una mejor institucionalidad. Eso hay que forjar entre todos los ciudadanos. He visto las peores cosas de la política y tiene impacto sobre la vida institucional, sobre todo la judicial”.