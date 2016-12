POR CORRIENTES

De cantante de chamamé, a candidato a Gobernador de Cambiemos

Según pudo saber La Tecla.Info, el músico Antonio Tarragó Ros, dejará su domicilio en La Plata para ser uno de los precandidatos a gobernador por la alianza oficialista.

El músico de folclore y chamamé, nacido en Corrientes e instalado en la capital de la provincia de Buenos Aires desde hace varios años, Antonio Tarragó Ros, será uno de los nombres a los que apunte Cambiemos para pisar fuerte en Corrientes. Conforme a lo que pudo saber La Tecla, ya es un nombre puesto para competir por la gobernación correntina.“Por ahora no hay un anuncio oficial, no se hizo un acto de lanzamiento con bombos y platillos, pero lo que sí ya está confirmada es la precandidatura”, informaron desde el entorno del músico.Además, fuentes inobjetables señalaron que “uno de los motivos” por el cual se definió que vaya por Cambiemos es que “tiene buena imagen, se lo midió durante seis meses y mide mucho mejor que cualquiera de los otros políticos de la Provincia”. Asimismo, señalaron que “Antonio siempre tuvo una raigambre peronista, y estuvo interesado a la política, muchas veces a dado su opinión”.Así las cosas, otro hombre del ambiente artístico llega a la política. Y en las elecciones para suceder al radical Ricardo Colombi, que ya anunció que no irá por otro mandato frente al Ejecutivo correntino, Cambiemos pondrá en juego al cantante.Cabe destacar, que conforme al régimen electoral de la provincia del litoral, las elecciones a gobernador e intendentes se desarrollarán en 2017, a diferencia de la mayoría de las provincias que eligen representantes en el mismo calendario que los comicios presidenciales.