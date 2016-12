Ocho cosas que dice la ciencia sobre el sexo oral

SEXUALIDAD

El sexo oral es una de las prácticas con más tabúes, considerada antihigiénica, antinatural o incluso como una expresión de sumisión. Pero no es nada de eso, el sexo oral es una más de las tantas manifestaciones que existen del erotismo.Los siguientes datos, recopilados por la escritora especializada Lizette Borreli, revelan diferentes posturas de la ciencia en torno a esta práctica amatoria:1.- Los hombres lo practican con más frecuencia que las mujeresUna encuesta publicada en el Journal of Sexual Medicine a hombres y mujeres de entre 30 y 39 años reveló que 59% de las entrevistadas realizaron sexo oral al menos una vez al año, frente a un 69% de los hombres que lo practicaron.2.- Mejora el humorEl semen contiene cortisol, estrona y oxitocina, hormonas que influyen en el humor, por lo que podría ayudar a mejorar el estado de ánimo, de acuerdo con la Universidad Estatal de Nueva York.3.- Es más placentero para los hombres que para las mujeresThe Canadian Journal of Human Sexuality publicó un estudio realizado entre 1,500 hombres y mujeres canadienses de 18 a 24 años, donde más de la mitad de los hombres afirmaron disfrutar mucho del sexo oral comparado al 28% de las mujeres a las que les pareció placentera esta práctica.4.- Ellos lo hacen para no perdernosOtro estudio publicado por el Journal of Evolutionary Psychology señaló que los hombres suelen practicar sexo oral a las mujeres como una manera de evitar que ellas se vayan con otro, pues intuyen que es una manera de aumentar su satisfacción.5.- Mejora las ereccionesSegún el portal especializado NetDoctor, recibir sexo oral puede ayudar a los hombres a conseguir una mejor erección.6.- No es una práctica exclusiva de la especie humanaInvestigaciones sobre el comportamiento animal han revelado que algunas especies animales también lo practican, como los murciélagos y los chimpancés.7.- Disminuye el riesgo de preeclampsiaEl Journal of Reproductive Immunology publicó una investigación que afirma que ingerir semen ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades del corazón. Esto prepararía a la mujer para responde mejor ante la hipertensión arterial y, por ende, disminuir el riesgo de preeclampsia.8.- ¿Causa cáncer?No es la práctica del sexo oral lo que podría provocar cáncer, sino realizarlo cuando alguno de los miembros de la pareja sufre del virus del papiloma humano (VPH), según el Journal of Clinical Oncology.