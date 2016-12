OBJETIVO 2019

El oficialismo continúa la cruzada contra el PJ y lanzó la Mesa Cambiemos en Ezeiza

Tal como publicó LaTecla.Info, la intención del oficialismo es hacerse fuerte en los distritos donde gobierna el peronismo. Esta vez, le tocó el turno al Municipio comandado por el “Sheriff” Alejandro Granados, uno de los intendentes dialoguistas.





El lanzamiento de la Mesa Cambiemos en Ezeiza fue encabezado por el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell; el secretario del Interior de la Nación, Sebastián García de Luca; el director de RENAPER, Juan D’amico; el ex candidato a intendente de Ezeiza, Rubén Barabani; y Gabriela Besana, a cargo de los “radares” (que monitorea la gestión) de la Tercera Sección.Tal como publicó LaTecla.info, el objetivo de Cambiemos es dar el batacazo en los distritos administrados por el peronismo. La tarea no será sencilla, pero la meta del conglomerado Pro, radical, del Fe y Lilito es alzarse con las elecciones venideras y preparar una base "importante" de cara a lo que será la elección de 2019, donde nuevamente el peronismo intentará conservar el invicto.En las últimas semanas, Cambiemos lanzó sus mesas en Lomas de Zamora y Merlo con el objetivo de transmitirle a la "militancia" que la victoria es posible y que esas Comunas "necesitan el cambio" al igual que Nación y Provincia.Antes se habían dado los lanzamientos de las mesas de Almirante Brown y La Matanza, distrito este último donde los ministros de Educación provincial, Alejandro Finocchiaro; de Seguridad, Cristian Ritondo y de Trabajo de Nación, Jorge Triacca, intentan posicionarse como las principales figuras del cambio.“Los mejores tiempos de la Argentina están por venir, los mejores tiempos de la Provincia están por venir y los mejores tiempos de La Matanza están por venir. Estoy convencido que en 2017 se va a ganar este distrito y en 2019 será realidad un gobierno de Cambiemos en La Matanza", decía un eufórico Finocchiaro.Así las cosas, los hombres fuertes de la campaña, el Jefe de Gabinete, Federico Salvai; el titular de Gobierno, Joaquín De la Torre; el mencionado Alex Campbell y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca; en lo sucesivo y tal como sucedió hasta ahora, estarán al frente de la coordinación de los lanzamientos de las mesas políticas de Cambiemos.“De acá al mes de marzo habrá presentaciones de este tipo de mesas en muchos distritos más, aunque vamos a hacer hincapié en los que no somos Gobierno y trataremos de reforzar la parte política en los que la gestión no ha sido tan buena como se esperaba”, afirma la fuente consultada y adelantaba días atrás que “esta semana será el turno de la localidad de Campana”.